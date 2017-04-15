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وزير البترول يتفقد موقع حريق خط غاز التجمع الخامس

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وزير البترول يتفقد موقع حريق خط غاز التجمع الخامس وزير البترول يتفقد موقع حريق خط غاز التجمع الخامس

مصراوي Masrawy

وزير البترول يتفقد موقع حريق خط غاز التجمع الخامس

القاهرة- (أ ش أ):

تفقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، السبت، موقع الحريق الذي نشب ظهر اليوم السبت في خط أنابيب نقل المنتجات البترولية (السويس - القطامية)، عند مدخل شارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة. 

وأكد وزير البترول، في تصريحات على هامش تفقده لموقع الحريق، أنه تم السيطرة على الحريق بالتعاون بين شركات قطاع البترول والدفاع المدني والقوات المسلحة، وأنه جارى أعمال تبريد الخط وستقوم شركة أنابيب البترول فوراً باستبدال الجزء التالف نتيجة الحادث بجزء جديد تمهيداً لعودة ضخ منتج البوتاجاز مرة أخرى فور انتهاء أعمال التبريد.

وأوضح الملا أن الحادث لم يؤثر على توافر منتج البوتاجاز وأن المخزون الاستراتيجي آمن ويلبي جميع احتياجات السوق المحلي وأن حركة نقل البوتاجاز مستقرة من المستودعات إلى محطات التعبئة.

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