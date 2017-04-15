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"خليجيون في حب مصر" أول كيان مؤسسي لتعزيز العلاقات "المصرية-الخليجية"

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"خليجيون في حب مصر" أول كيان مؤسسي لتعزيز العلاقات "المصرية-الخليجية" "خليجيون في حب مصر" أول كيان مؤسسي لتعزيز العلاقات "المصرية-الخليجية"

مصراوي Masrawy

قادة دول خليجية بجانب الرئيس عبدالفتاح

القاهرة ــ مصراوي:

يدشن عدد من أبناء دول الخليج العربية، يوم السبت المقبل بالقاهرة، أول كيان مؤسسي خليجي- مصري لإثراء التعاون بين الجانبين باسم "خليجيون في حب ".

وتستهدف رؤية "خليجيون في حب مصر" الوصول إلى مكانة إقليمية وعالمية مرموقة وكيان قادر على ترسيخ العلاقات الخليجية-المصرية بهدف تعزيز التعاون المثمر لتحقيق المصالح المشتركة بين المجتمعين الخليجي والمصري.

ويسعى كيان "خليجيون في حب مصر" لتوفير مناخ اقتصادي، وثقافي، وإعلامي، وفني، واجتماعي، يخدم كل مجالات التعاون بين الخليج العربي ومصر معتمدا نمطا جديدا من التفاعلات الايجابية والبناءة لضمان استدامة المستوى المتميز والعلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.

وتضم دول الخليج كلا من الإمارات والبحرين والسعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت.

ومن المقرر، أن يحضر حفل التدشين كوكبة من المسؤولين والشخصيات الخليجية والدبلوماسيين ورجال وسيدات أعمال وإعلاميين وفنانين.

وسيتم تكريم الشخصيات التي لها مساهمات كبيرة في مصر وتوقيع بروتوكولات تعاون مع بعض الوزارات والجهات الحكومية.

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مصراوي Masrawy

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