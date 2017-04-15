وزير النقل: تقسيم المحطات بأسعار مختلفة بعد اكتمال الخط الثالث

كتب- محمد غايات:

قال هشام عرفات، وزير النقل، إنه ينتظر حتى الانتهاء من أعمال إنشاء لخط الثالث للمترو أواخر ٢٠١٩ حتى يتم تحديد سعر تذكرة المترو وفقًا لعدد المحطات.

وأضاف عرفات في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء، أن سعر التذكرة الذي سبق زيادته إلى 2 جنيه ثابت حتى الانتهاء من الخط الثالث وبداية من تاريخ الانتهاء سيتم تحديد سعر التذكرة وفقا لعدد المحطات.

وأشار إلى أنه سيتفقد عددًا من المحطات استعداد لاحتفالات عيد القيامة المجيد وشم النسيم حيث سيقوم بجولة لمحطات العباسية ومارجرجس وسانت تريزا لتفقد التجهيزات والخدمات الفنية بهذه المحطات.

كان وزير النقل الدكتور هشام عرفات رفع سعر تذكرة المترو من جنيه واحد لتصبح 2 جنيه الشهر الماضي.