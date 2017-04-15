«البوندسليجا»| هوفنهايم يكتسح مونشنجلادباخ.. وسقوط برلين أمام ماينز

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

فاز فريق هوفنهايم على نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ، بخمسة أهداف مقابل ثلاثية، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على ملعب راين نيكار آرينا، في إطار الجولة الـ29 من الدوري الألماني.

افتتح شالاي التهديف لفريق هوفنهايم في الدقيقة الـ9، قبل أن يعود ويضيف الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الـ24، وفي الدقيقة الـ31 قلص فيسترجارد النتيجة بتسجيلة لأول أهداف الضيوف، قبل أن يدرك ستيندل التعادل لفريق مونشنجلادباخ في الدقيقة الـ35، لينتهي شوط المباراة الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين (2-2).

وفي شوط المباراة الثاني، سجل ديميرباي الهدف الثالث لهوفنهايم في الدقيقة الـ58، قبل أن يعود زميلة أوث ويسجل رابع أهداف أصحاب الأرض في الدقيقة الـ75، وفي الدقيقة الـ78 قلص داوود النتيجه للضيوف، وعاد ديميرباي ليسجل خامس أهداف هوفنهايم في الدقيقة الـ89 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل فريق هوفنهايم المركز الـ3 برصيد 54 نقطة، بينما يحتل مونشنجلادباخ المركز الـ8 برصيد 39 نقطة.

شاهد أيضا

وفي إطار نفس الجولة، فاز فريق ماينز على نظيره هيرتا برلين، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أوبيل أرينا.

سجل جون انتوني بروكس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ46 من عمر المباراة، من ضربة جزاء.

بهذه النتيجة يحتل ماينز المركز الـ15 برصيد 32 نقطة، بينما يحتل هيرتا برلين المركز الـ5 برصيد 43 نقطة.