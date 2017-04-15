دورتموند يفوز على آينتراخت فرانكفورت بثلاثية في الدوري الألماني

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فاز فريق بوروسيا دورتموند، على نظيره آينتراخت فرانكفورت، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، لحساب الجولة الـ29 من مسابقة الدوري الألماني.

سجل لفريق دورتموند ماركو رويس في الدقيقة 2، ووكراتيس باباستات في الدقيقة 34 وبيير-إيميريك أوباميانغ في الدقيقة 86.

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بينما سجل هدف فريق فرانكفورت الوحيد اللاعب ماركو فابيان في الدقيقة 29.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد دورتموند لـ53 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد فريق آينتراخت فرانكفورت عند 38 نقطة في المركز الرابع.