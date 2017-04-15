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«البريمير ليج»| ستوك يفوز على هال سيتي.. وإيفرتون يدك بيرنلي بثلاثية

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«البريمير ليج»| ستوك يفوز على هال سيتي.. وإيفرتون يدك بيرنلي بثلاثية «البريمير ليج»| ستوك يفوز على هال سيتي.. وإيفرتون يدك بيرنلي بثلاثية

التحرير

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فاز فريق ستوك سيتي، على نظيره هال سيتي، بثلاثية لهدف، في المبارة التي أُقيمت بينهما اليوم السبت، على استاد بريطانيا، في إطار منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي.

بادر ستوك بالتهديف في الدقيقة الـ6، عن طريق اللاعب ماركو ارناتوفيتش، ليعادل هال سيتي النتيجة في الدقيقة 51 عن طريق هاري ماجوير، ليعود ستوك للتهديف مرة أخرى، بهدف بيتر كراوتش في الدقيقة الـ66، ويعزز النتيجة في الدقيقة الـ80 عن طريق شيردان شاكيري.

ورفع ستوك رصيده للنقطة 39 محتلًا المركز الـ11، بينما توقف رصيد هال سيتي عند النقطة الـ30 في المركز الـ17 بجدول البريمير ليج. 

وفي نفس الجولة نجح فريق إيفرتون في تحقيق الفوز على نظيره بيرنلى بنتيجة 3-1، في اللقائ الذي جمع بينمها على أرضية جوديسون بارك. 

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سجل ثلاثية إيفرتون كل من فيل جاجيلكا، وبن ميي لاعب بيرنلي هدف في مرماه، وروميلو لوكاكو، في الدقائق الـ74،71،49.

بينما أحرز هدف بيرنلي الوحيد اللاعب سام فوكس، في الدقيقة الـ52 من ركلة جزاء. 

وبهذا الفوز رفع إيفرتون نقاطة إلى 57 نقطة، ليأتي في المركز الرابع بجدول الدوري، بينما توقف بيرنلي في المركز الرابع عشر، برصيد 36 نقطة.  

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التحرير

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