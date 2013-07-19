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تدشين حملة "دعم" لتأييد "السيسى" بكفر الشيخ

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تدشين حملة "دعم" لتأييد "السيسى" بكفر الشيخ تدشين حملة "دعم" لتأييد "السيسى" بكفر الشيخ

دشنت بكفر الشيخ حملة لدعم الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

وشهد انطلاق الحملة بدوران النصر بمدينة كفر الشيخ إقبالا جماهيريا على التوقيع على استمارة "دعم".

أكد أيمن بدير، مؤسس الحركة بكفر الشيخ، أن الهدف من الحملة هو دعم القوات المسلحة، لتحقيق أهداف ثورة 30 يونيو، ووضع دستور يتوافق عليه كل فئات الشعب المصرى، وتأكيدا للمجتمع الدولى أن 30 يونيو ثورة شعبية وليس انقلابا.

وأضاف بدير، : "نطالب الجيش المصرى حماية بالداخل والخارج، وأن يساند المستشار عدلى منصور، الرئيس المؤقت فى تحقيق أهداف الثورة، والإشراف على الانتخابات البرلمانية القادمة، ومحاكمة مرسى الرئيس المعزول".

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مصر 365

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