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ليستر يفشل في الحفاظ على فوزه أمام كريستال.. وسوانزي يواصل نزيف النقاط

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ليستر يفشل في الحفاظ على فوزه أمام كريستال.. وسوانزي يواصل نزيف النقاط ليستر يفشل في الحفاظ على فوزه أمام كريستال.. وسوانزي يواصل نزيف النقاط

التحرير

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تعادل فريق ليستر سيتي، مع مضيفه كريستال بالاس بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب سيلهرست بارك، في إطار الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي.

افتتح هوث، مدافع ليستر التسجيل في الدقيقة الـ6 من بداية المباراة، وفي الدقيقة الـ52 أضاف فاردي الهدف الثاني للضيوف، قبل أن يقلص كاباي النتيجة بتسجلة أولى أهداف أصحاب الأرض في الدقيقة الـ54، وفي الدقيقة الـ70 سجل بنتيكي هدف التعادل لكريستال بالاس.

بهذه النتيجة يحتل فريق ليستر سيتي المركز الـ12 في ترتيب جدول البريميرليج برصيد 37 نقطة، بينما يحتل فريق كريستال بالاس المركز الـ15 برصيد 35 نقطة.

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وفي إطار نفس الجولة، فاز فريق واتفورد على نظيره سوانزي سيتي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب فيكارج رود.

سجل كابوي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ42 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد واتفورد الى النقطة رقم 40 يحتل بها المركز الـ10، بينما تجمد سوانزي سيتي في المركز الـ18 برصيد 28 نقطة.

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التحرير

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