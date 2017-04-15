سندرلاند يفرض التعادل على ست هام في الدقائق الأخيرة

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تعادي سندرلاند و مع نظيره وست هام يونايتد، بنتيجة (2-2) في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، لحساب الجولة الـ33 من مسابقة الدوري الإنجليزي (البريمير ليج).

بادر فريق وست هام بالتسجيل في الدقيقة 5 عن طريق لاعبه أندريه أيو، وتعادل فريق سندرلاند في الدقيقة 26 عن طريق وهبي الخزري.

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وفي الدقيقة 47 سجل جيمس كولينز الهدف الثاني لفريق وست هام، قبل أن يتعادل فابيو بوريني في الدقيقة 90 لفريق سندرلاند.

بهذه النتيجة يتقاسم الفريقين نقاط المباراة ليصبح رصيد فريق سندرلاند 21 نقطة في المركز الأخير بينما يصبح رصيد فريق وست هام لـ 37 نقطة في المركز الثالث عشر.