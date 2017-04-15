المقاصة: ملتزمون بقرار الجبلاية.. وسنذهب غدًا لـ«بترو سبورت»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكد وليد هويدي، مدير الكرة بفريق مصر المقاصة، أن فريقه سيلتزم بقرار وزارة الداخلية، واتحاد الكرة، بإقامة مباراة الزمالك والمقاصة في موعدها ورفض الطلب المشترك بتأجيلها.

وقال هويدي، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «كنا متضامنين مع الزمالك في مساعيه لتأجيل المباراة وأرسلنا الخطاب المشترك بطلب التأجيل لكن وزارة الداخلية أكدت رغبتها في إقامة المباراة في موعدها، ومن المؤكد أن تمسك الأمن بالموعد ورائه مصلحة عليا للوطن، كما أن اتحاد الكرة أرسل لنا خطابين الأول عبر منطقة الفيوم والمنطقة أرسلت لنا مؤكدة أن المباراة في موعدها»

شاهد أيضا

وأضاف هويدي: «اتحاد الكرة أرسل خطاب مباشر إلى مقر النادي، مؤكدًا هو الآخر أنه لا تأجيل للمباراة».

وأكمل هويدي: «نحن نادي مؤسسي نحترم ونقدر تماما المؤسسات التي تدير وتشرف على الدوري ممثلة في وزارة الداخلية واتحاد الكرة، ولن ننجر أبدًا إلى صناعة الفوضى في المسابقة.. سنذهب غدًا إلى ملعب بترو سبورت لمواجهة الزمالك».