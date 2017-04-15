بالفيديو.. ماكيدا: سعيد بالفوز على أستاذي حسن شحاتة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أشاد الإسباني خوان ماكيدا، المدير الفني للاتحاد السكندري، بأداء لاعبي فريقه أمام بتروجيت، مؤكدًا أنهم أصحاب الفوز، لأنهم بذلوا مجهودًا كبيرًا خلال اللقاء.

وأضاف «ماكيدا» خلال تصريحاته لقناة «النيل للرياضة»، أنه سعيد بالفوز الذي تحقق على الفريق البترولي عن أي مباراة أخرى، خاصة أن فريقه كان يعاني من غيابات عديدة، أبرزها خالد قمر، وكاسونجو، ونور السيد، إلى جانب ظهور اللاعبين الصغار وغير الأساسيين في اللقاء بمستوى جيد.

وتابع، أن بتروجيت فريق قوي يقوده «حسن شحاته»، الذي يعتبره أستاذًا له في التدريب، مشيرًا إلى أن الشوط الثاني كان صعبًا لكنه لاعبيه بذلوه مجهودًا رائعًا استحقوا عليه الفوز، في ظل سيطرة أصحاب الأرض على الكرة معظم الوقت.

شاهد أيضا

وتغلب زعيم الثغر على مضيفه بتروجيت بهدف مقابل لاشيء أحرزه محمد «بازوكا»، خلال اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الـ22 من بطولة الدوري الممتاز.