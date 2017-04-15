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الزمالك يلغي معسكر المقاصة

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الزمالك يلغي معسكر المقاصة الزمالك يلغي معسكر المقاصة

التحرير

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ألغى الجهاز الفني للزمالك، بقيادة البرتغالي أوجوستو إيناسيو، المعسكر المغلق الذي كان مقررًا إقامته اليوم السبت، بعد الانتهاء من مران اليوم، استعدادًا لمباراة المقاصة؛ وذلك استجابة لمرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، والذي أكد في بيان أنه لن يواجه الفريق الفيومي غدًا الأحد، ضمن مؤجلات الأسبوع الـ22 بالدورى الممتاز.

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وكان اتحاد الكرة أعلن رسميًا، إقامة مباراة الزمالك والمقاصة، غدًا الأحد، على ملعب بترو سبورت، والذي كان مقررا لها أن تقام اليوم السبت قبل أن يطلب الأمن تأجيلها الخميس الماضي، وهو ما استجاب له اتحاد الكرة بتأجيلها إلى غدًا.

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التحرير

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