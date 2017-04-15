الأهلي يحتج على اتحاد السباحة لمخالفته للوائح

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أرسل اللواء شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، خطابًا اليوم السبت، إلى اتحاد السباحة برئاسة ياسر إدريس، يؤكّد فيه على مخالفة الاتحاد للوائح والقوانين المنظمة لبطولة كأس مصر لكرة الماء، هذا الموسم لمواليد 2000، بعدما أرسل الاتحاد جدول الأدوار النهائية لبطولة كأس مصر، متضمنًا احتلال النادي الأهلي المركز الثالث في المجموعة الثانية بالمخالفة للائحة، ويطالبه باللعب اليوم السبت مع نادي الصيد لتحديد المركزين الخامس والسادس -مع العلم أن الأهلي وفقًا للائحة التي أقيمت عليها البطولة، وأرسلت لجميع الفرق يحل في المركز الثاني خلف الجزيرة الذي احتل المركز الأول، فيما يأتي الزمالك ثالثًا.. لكن اتحاد اللعبة تجاهل اللائحة، وشرع في القيام بتطبيق لائحة على أهوائه يحتل فيها الزمالك المركز الثاني مغتصبًا حق الأهلي في هذا المركز، وفقًا لأهواء واعتبارات بعيدة كل البعد عن مبدأ العدالة وبالمخالفة للائحة التي أقيمت عليها المسابقة.

ولأن الأهلي لا يرغب في شيء إلا في الحصول على حقه فقط، اعترض رسميًا على احتلاله المركز الثالث متمسكًا ببنود لائحة البطولة، التي نصّت المادة الأولى منها على أن تخضع البطولة لقواعد وقوانين الاتحاد الدولي للسباحة عدا ما يوجد به نص صريح في لائحة الاتحاد المصري.. كما نصت الفقرة الثانية من البند السابع على الاحتكام للمواجهات المباشرة إذا ما تساوت ثلاثة فرق أو أكثر في عدد النقاط، سواء في دوري من دور واحد أو من دورين، وإذا تساوت في المواجهات المباشرة يتم الاحتكام لقاعدة فارق الأهداف.

وبالنظر إلى المواجهات التي جمعت الفرق الثلاث: الأهلي والجزيرة والزمالك، فقد جاءت نتائجها كالتالي:

الأهلي × الجزيرة.. 4/5 لصالح الأهلي

الجزيرة × الزمالك.. 3/5 لصالح الجزيرة

الأهلي × الزمالك.. 3/4 لصالح الزمالك

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وبناءً على هذه النتائج، يتضح أن كل فريق من الفرق الثلاث قد حصل على نقطتين نتيجة الفوز في مباراة والخسارة في مثلها، وبناء عليه يتم الاحتكام إلى فارق الأهداف، الذي جاء على النحو التالي:

الجزيرة (+2-1) = +1

الأهلي (+1-1) = 0

الزمالك (-2+1) = --1

ووفقا لعدد الأهداف يأتي الأهلي في المركز الثاني وليس المركز الثالث، الذي وضعه فيه اتحاد السباحة دون مراعاة للائحته، ولهذا أرسل الأهلي احتجاجه حتى يتم اتخاذ اللازم من قبل لجنة المسابقات التابعة لاتحاد السباحة، للبت في الاعتراض خلال 48 ساعة مع إيقاف البطولة لحين البت في الاعتراض.

وأوضح النادي الأهلي أن البت في جميع الاحتجاجات يتم بواسطة اللجنة المحددة من الاتحاد المصري للسباحة، والمكونة من عضو لمجلس إدارة الاتحاد (رئيسًا)، وعضو من اللجنة الفنية بالإضافة لرئيس لجنة الحكام أو من ينوب عنه، إلى جانب عضو آخر من لجنة المسابقات، ومدير البطولة أو مراقبها، بحد أدنى 3 أعضاء للبت الفوري في الاحتجاجات المقدمة من الأندية.. وأيضًا في تقارير الحكام ومراقبي المباريات في خلال مدة لا تتعدى 48 ساعة من تقديم الاحتجاج.

وينتظر الأهلي رد اتحاد السباحة على الاحتجاج خلال المدة المحددة وفقا للائحة.