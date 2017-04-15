محافظ البحر الأحمر: اعتماد 50 مليون جنيه لتطوير العشوائيات بالغردقة

الغردقة - أ ش أ:

أعلن محافظ البحر الأحمر، اللواء أحمد عبد الله، اعتماد مبلغ 50 مليون جنيه من وزارة التخطيط كمرحلة أولى لتطوير العشوائيات بمدينة الغردقة بمناطق حي الأمل وحي الملاحة وشارع الصيادين لتنفيذ خطة المحافظة التي تستهدف الإعلان عن خلو المحافظة من العشوائيات خلال العام الجاري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم السبت مع عدد من الجهات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، لبحث الموقف التنفيذى لمشروعات المرافق بمدينة الغردقة، وشدد على ضرروة أن تعمل كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل المواطن والمصلحة العامة والعمل بروح الفريق الواحد من خلال رؤية واضحة وخطة طموحة للنهوض بجميع قطاعات المرافق والخدمات بالمدينة حتى يتم الانتهاء منها في القريب العاجل.

وأصدر المحافظ تعليماته إلى رئيس مدينة الغردقة بالمتابعة اليومية لما يتم تنفيذه من أعمال بواسطة شركة المقاولون العرب بمنطقة الهلال والكوثر بعد الانتهاء من البنية التحتية حتى يتم الانتهاء من أعمال الرصف وتركيب ودهان البلدورات فى أسرع وقت ممكن.