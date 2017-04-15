الصحة: خروج 7 مصابين من انفجار التجمع الخامس.. و3 حالات بالعناية المركزة

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة للرعاية العاجلة والحرجة، إن عدد مصابي انفجار التجمع الخامس ارتفع إلى 18 حالة.

كان انفجار وقع صباح اليوم السبت، بخط غاز بشارع التسعين الشمالي بجوار محطة الصرف الصحي بمدينة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وأوضح وديع في تصريحات خاصة لمصراوي، أن 7 حالات غادروا المستشفيات بعد تلقيهم العلاج اللازم، في حين يتبقى 11 حالة بمستشفى البنك الأهلي، والمستشفى الجوي، يعانون من حروق من الدرجة الأولى بأماكن متفرقة بالجسد وحالتهم الصحية مستقرة ويتلقون العلاج اللازم بالمستشفى.

وأشار وديع إلى استمرار حجز 3 حالات بالرعاية المركزة نتيجة لخطورة حالاتهم، حيث يعانون من حروق من الدرجة الثانية والثالثة بالوجه وأماكن متفرقة بالجسد.

وتوفيت حالة بموقع الحادث، حيث وجدت متفحمة بنسبة حروق تتجاوز 80%.​