أخبار عاجلة

ضبط 44 كيلو من أسماك البقرة السامة في الإسكندرية -
مصدر كنسي: زيارة سرية للبابا تواضروس إلى طنطا لمتابعة تأمين الكنائس -
مقتل ثلاثة مدنيين وستة من طالبان في اشتباك جنوب أفغانستان -
الري ترفع درجة الاستعداد لـ"القصوى" خلال احتفالات شم النسيم -
التموين: استيلام 189 طن قمح محلي من المزارعين في ثاني أيام التوريد -
وزير الأوقاف: توزيع "شنط رمضان" على المحتاجين قبل بدء الشهر بـ10 أيام -
رئيس هيئة الإعلام مُهنئًا الأقباط بـ"عيد القيامة": يد الإرهاب لن تفرق بيننا -
تأجيل تجديد حبس 16 من "ألتراس أهلاوي" في التجمهر أمام النادي الأهلي لـ23 أبريل -
بشرى سارة.. الغرفة التجارية تعلن إنخفاض سعر السكر 4.5 جنيه للكيلو خلال شهرين -
سقوط عدة قذائف قرب المطار الدولي في مقديشو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

إسماعيل: توافر السلع بمعارض "أهلا رمضان" في المحافظات استعدادًا للشهر الكريم

Google+ Print
إسماعيل: توافر السلع بمعارض "أهلا رمضان" في المحافظات استعدادًا للشهر الكريم إسماعيل: توافر السلع بمعارض "أهلا رمضان" في المحافظات استعدادًا للشهر الكريم

مصراوي Masrawy

المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء

كتب ــ محمد غايات:

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إن معارض "أهلا رمضان" ستنتشر في المحافظات استعدادا للشهر الكريم، منوهًا إلى أنه سيكون هناك توافر في السلع الأساسية.

وأضاف إسماعيل في تصريحات صحفية، مساء اليوم السبت، أن اجتماع المقبل سيناقش عدد من مشروعات القوانين.

ولفت إلى أن هناك تحسن في ميزان المدفوعات بنسبة ٣٧٪‏ في يناير ٢٠١٧ مقارنة بيناير من العام الماضي.

وقال شريف اسماعيل، إن حملة رفع الإشغالات وتنظيم المرور وإزالة الإعلانات العشوائية بمحافظتي القاهرة والجيزة مستمرة، لافتا إلى أن هناك تكليفات للمحافظين بضرورة متابعة هذه الحملة.

وأوضح رئيس الوزراء أنه تمت السيطرة علي الحريق الذي شب اليوم السبت في أحد خطوط الغاز بمدينة التجمع الخامس، كاشفًا أن الخط حجمه ١٠ بوصة، وتعرض للكسر بسبب "لودر".

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير التموين: مناقشة زيادة الدعم خلال اجتماع الحكومة الأربعاء المقبل

وزير التموين: مناقشة زيادة الدعم خلال اجتماع الحكومة الأربعاء المقبل

الحكومة: تحسن ميزان المدفوعات بنسبة 37٪‏ في يناير

الحكومة: تحسن ميزان المدفوعات بنسبة 37٪‏ في يناير

برلماني يتقدم ببيان عاجل بشأن فشل الحكومة في مواجهة الغلاء

برلماني يتقدم ببيان عاجل بشأن فشل الحكومة في مواجهة الغلاء

رئيس الحكومة اليمنية يحذر من مشروع فارسي يستهدف المنطقة العربية

رئيس الحكومة اليمنية يحذر من مشروع فارسي يستهدف المنطقة العربية