إسماعيل: توافر السلع بمعارض "أهلا رمضان" في المحافظات استعدادًا للشهر الكريم

كتب ــ محمد غايات:

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إن معارض "أهلا رمضان" ستنتشر في المحافظات استعدادا للشهر الكريم، منوهًا إلى أنه سيكون هناك توافر في السلع الأساسية.

وأضاف إسماعيل في تصريحات صحفية، مساء اليوم السبت، أن اجتماع الحكومة المقبل سيناقش عدد من مشروعات القوانين.

ولفت إلى أن هناك تحسن في ميزان المدفوعات بنسبة ٣٧٪‏ في يناير ٢٠١٧ مقارنة بيناير من العام الماضي.

وقال شريف اسماعيل، إن حملة رفع الإشغالات وتنظيم المرور وإزالة الإعلانات العشوائية بمحافظتي القاهرة والجيزة مستمرة، لافتا إلى أن هناك تكليفات للمحافظين بضرورة متابعة هذه الحملة.

وأوضح رئيس الوزراء أنه تمت السيطرة علي الحريق الذي شب اليوم السبت في أحد خطوط الغاز بمدينة التجمع الخامس، كاشفًا أن الخط حجمه ١٠ بوصة، وتعرض للكسر بسبب "لودر".