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فيديو| وزير البترول عن حادث التجمع: «حريق مش انفجار»

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فيديو| وزير البترول عن حادث التجمع: «حريق مش انفجار» فيديو| وزير البترول عن حادث التجمع: «حريق مش انفجار»

التحرير

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قال طارق الملا، وزير البترول، إن ما حدث فى خط غاز شارع التسعين بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، حريق وليس انفجارًا، مؤكدًا أنه تم السيطرة على حريق خط بوتاجاز وليس خط غاز طبيعي، كما تم تداوله في وسائل الإعلام.

أضاف الملا، خلال لقائه بقناة "cbc extra"، اليوم السبت: "تم توجيه كافة الفرق الخاصة لمعالجة مثل هذه تلك الحوادث"، لافتًا إلى أنهم يتابعون أوضاع خطوط الغاز عبر تحكم رئيسية، وفرق الصيانة تجهز المواسير التي يتم تبديلها بالجزء التالف.

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وتابع : "لا يمكن معرفة سبب الحريق إلا بعد الإطفاء الكامل له"، معلقًا: "دا حريق بيحصل في أي حادثة"، مشيرًا إلى أن إطفاء حرائق الغاز يجب أن يتم بشكل علمي في ظل تأمين شديد لمنع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.


 

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التحرير

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