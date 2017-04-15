برلماني يتقدم ببيان عاجل بشأن فشل الحكومة في مواجهة الغلاء

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قال النائب جمال عباس، عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم ببيان عاجل مُوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل ووزير التموين الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بشأن عدم قدرة الحكومة على مواجهة أزمة ارتفاع غلاء الأسعار تزامنًا مع حلول شهر رمضان.

وأضاف عباس، أن المواطن المصري يمر بالعديد من العقبات الاقتصادية في حياته اليومية في ظل عدم مُمارسة الحكومة لدورها الرقابي على الأسواق لضبطها من عشوائية وضع التجار تسعيرة المنتجات، مؤكدًا أن التجار يتلاعبون بالمصريين في احتياجاتهم المعيشية.

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وطالب النائب البرلماني الحكومة بسرعة مواجهة تلك الأزمة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين حتى يتمكنوا من الحصول على السلع الضرورية التي تمس معيشتهم بأسعار تناسبهم.