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مميش يهدى درع قناة السويس للنائبة هبة هجرس

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مميش يهدى درع قناة السويس للنائبة هبة هجرس مميش يهدى درع قناة السويس للنائبة هبة هجرس

التحرير

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أهدى الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، درع القناة إلى النائبة هبة هجرس، عضو المجلسين القومي للإعاقة والقومي للمرأة مقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالقومي للمرأة، باعتبارها أحد الرموز المصرية الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة في البرلمان المصري، وفي عدد كبير من المحافل الدولية.

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جاء ذلك خلال استقبال مميش للنائبة، ووفد من لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة، وعدد من الفتيات من ذوات الإعاقة والتوحد وأسرهم، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

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التحرير

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