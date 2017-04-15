أخبار عاجلة

ضبط 44 كيلو من أسماك البقرة السامة في الإسكندرية -
مصدر كنسي: زيارة سرية للبابا تواضروس إلى طنطا لمتابعة تأمين الكنائس -
مقتل ثلاثة مدنيين وستة من طالبان في اشتباك جنوب أفغانستان -
الري ترفع درجة الاستعداد لـ"القصوى" خلال احتفالات شم النسيم -
التموين: استيلام 189 طن قمح محلي من المزارعين في ثاني أيام التوريد -
وزير الأوقاف: توزيع "شنط رمضان" على المحتاجين قبل بدء الشهر بـ10 أيام -
رئيس هيئة الإعلام مُهنئًا الأقباط بـ"عيد القيامة": يد الإرهاب لن تفرق بيننا -
تأجيل تجديد حبس 16 من "ألتراس أهلاوي" في التجمهر أمام النادي الأهلي لـ23 أبريل -
بشرى سارة.. الغرفة التجارية تعلن إنخفاض سعر السكر 4.5 جنيه للكيلو خلال شهرين -
سقوط عدة قذائف قرب المطار الدولي في مقديشو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

برلماني يُطالب بإعلان الحالة «ج» وتشديد الأمن حول جميع الكنائس

Google+ Print
برلماني يُطالب بإعلان الحالة «ج» وتشديد الأمن حول جميع الكنائس برلماني يُطالب بإعلان الحالة «ج» وتشديد الأمن حول جميع الكنائس

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

طالب النائب أشرف عثمان، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار بإعلان الحالة "ج" فى الأمن وتشديد الاجراءات الأمنية حول كافة الكنائس استعدادا لعيد القيامة المجيد. 

وأشار عثمان، فى بيان له اليوم، إلى أن استهداف الوحدة الوطنية تحول فى الفترة الأخيرة إلى هدف أصيل للجماعات الإرهابية التى تهدف إلى زعزعة استقرار وضرب الوحدة الوطنية فى مقتل، لافتا إلى أن هذه الأحوال تقتضى يقظة تامة من جانب أجهزة الأمن، خاصة أن الإرهابيين ومن يوجهونهم سيٍستغلون فترة الأعياد حتما لتوجيه أعمالهم الشيطانية تجاه المواطنين الأبرياء فى مصر سواء كانوا مسيحيين أو مسلمين. 

شاهد أيضا

وكان رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وجه أمس وزير الداخلية بضرورة تشديد الرقابة الأمنية على المنشآت الحيوية بجانب التعامل بكل قوة وحسم مع الخارجين عن القانون وذلك خلال الساعات القادمة للاحتفال بعيد القيامة واحتفالات شم النسيم. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
البرادعي: قبول الآخر لن يأتي بالإنكار ومصر واحدة بالجميع

البرادعي: قبول الآخر لن يأتي بالإنكار ومصر واحدة بالجميع

التخطيط: إضافة 4.2 مليون موظف للحركة المصرفية الإلكترونية

التخطيط: إضافة 4.2 مليون موظف للحركة المصرفية الإلكترونية

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للموسيقار عمار الشريعي "رائد الموسيقي العربية"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للموسيقار عمار الشريعي "رائد الموسيقي العربية"