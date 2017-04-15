برلماني يُطالب بإعلان الحالة «ج» وتشديد الأمن حول جميع الكنائس

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طالب النائب أشرف عثمان، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار بإعلان الحالة "ج" فى الأمن وتشديد الاجراءات الأمنية حول كافة الكنائس استعدادا لعيد القيامة المجيد.

وأشار عثمان، فى بيان له اليوم، إلى أن استهداف الوحدة الوطنية تحول فى الفترة الأخيرة إلى هدف أصيل للجماعات الإرهابية التى تهدف إلى زعزعة استقرار مصر وضرب الوحدة الوطنية فى مقتل، لافتا إلى أن هذه الأحوال تقتضى يقظة تامة من جانب أجهزة الأمن، خاصة أن الإرهابيين ومن يوجهونهم سيٍستغلون فترة الأعياد حتما لتوجيه أعمالهم الشيطانية تجاه المواطنين الأبرياء فى مصر سواء كانوا مسيحيين أو مسلمين.

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وكان رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وجه أمس وزير الداخلية بضرورة تشديد الرقابة الأمنية على المنشآت الحيوية بجانب التعامل بكل قوة وحسم مع الخارجين عن القانون وذلك خلال الساعات القادمة للاحتفال بعيد القيامة واحتفالات شم النسيم.