طلب إحاطة عن انتهاكات دور الأيتام

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تقدم أشرف عمارة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن الانتهاكات والعنف والإهمال بدور الأيتام، لافتًا إلى أن دور الرعاية في مصر تحولت إلى دور إهمال وتعذيب، تقوم على تعنيف الأطفال وإساءة معاملتهم، والإهمال المبالغ فيه بصحتهم.

قال عمارة، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن ما يحدث بدور الأيتام من شذوذ ومخدرات وسرقة لدفاتر التوفير والإيرادات وضرب وتعذيب، نتيجة لاستشراء الفساد الإداري والمالي، واستكمالًا لمسلسل الإهمال وعدم الرقابة، الذي يعاني منه الأطفال داخل دور الأيتام بمختلف محافظات مصر.

وتابع: "يوجد نحو 448 دارًا للأيتام في مصر، وتخضع جميعها لرقابة وزارة التضامن الاجتماعي، لكن السبب الرئيسي للانتهاكات والتعدي على الأطفال والإهمال، قلة أعداد المشرفين مقابل أعداد الأطفال الهائلة في دور الرعاية، وتدني الرواتب، وضعف الكفاءات".

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وأوضح أنه إذا لم تتم السيطرة على الوضع ستنفجر هذه القنبلة الموقوتة، ليتم خلق مجموعة من المجرمين الصغار أجبرتهم حياة الحرمان والجهل والإهمال أن يكونوا كذلك، مطالبًا بمساءلة وزيرة التضامن الاجتماعي ومسئولي دور الأيتام حول هذه الوقائع.