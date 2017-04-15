بالفيديو- محافظ القاهرة يكشف​ تفاصيل انفجار خط الغاز بــ"التجمع الخامس"

كتب- محمود مصطفى:

تصوير- عمر جمال:

قال المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة، إن خط الغاز الذي تعرض للانفجار بالتجمع الخامس، قادم من محافظة السويس إلى مستودع القطامية الذي يمد المحافظة بأسطوانات الغاز.

وأضاف عبدالحميد في تصريحات لـ"مصراوي"، أن خط الغاز تعرض لكسر عن طريق لودر أثناء إجراء أعمال صيانة لخطوط الصرف الصحي بالمنطقة، مشيرًا إلى أنه تم غلق المحابس فور اشتعال النيران.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه توجد حالة وفاة واحدة، وحالة المصابين مستقرة، وأغلبهم غادر المستشفى.

كان انفجار قد وقع صباح اليوم السبت، بـ"خط غاز" بشارع التسعين الشمالي بجوار محطة الصرف الصحي بمدينة بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وأسفر عن وفاة شخص وإصابة 10 آخرين.