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تأجيل محاكمة حسين سالم في "غسيل الأموال" لـ18 يوليو

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تأجيل محاكمة حسين سالم في "غسيل الأموال" لـ18 يوليو تأجيل محاكمة حسين سالم في "غسيل الأموال" لـ18 يوليو

مصراوي Masrawy

رجل الأعمال الهارب حسين سالم

كتب - طارق سمير:

أجلت محكمة جنايات القاهرة، إعادة محاكمة رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه بتهمة "غسيل الأموال" إلى 18 يوليو، لتقديم الدفاع الأوراق اللازمة.

كانت النيابة العامة أحالت رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه خالد وماجدة، إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن أثبتت التحقيقات تلقي المتهم أموالا على حساباته المصرفية ببنكي الأهلي سوستيه جنرال والبنك العربي الإفريقي، كما أجري تحويلات مصرفية داخل وخارج البلاد في حساباته بدولة إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخري، وقام المتهم بتحويل مبلغ في حقائب والهروب به إلى الخارج عن طريق طائرته الخاصة.

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