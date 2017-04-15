بتكلفة مليار جنيه.. إقامة محطة محولات كهرباء جديدة بكفر الشيخ

كفر الشيخ - أ ش أ:

أعلن وكيل وزارة الكهرباء بكفر الشيخ، المهندس عاصم القطان، موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة في جلسته الأخيرة على تخصيص مساحة 10 أفدنة أرض أملاك دولة، على طريق سكة روينا غرب مدينة كفر الشيخ، لعمل محطة محولات جديدة بتكلفة تبلغ مليار جنيه.

وقال القطان - في تصريح اليوم السبت - إنه تم استلام الأرض، وجاري طرحها على الشركة المنفذة، للبدء في المشروع أول يوليو المقبل، موضحًا وجود عمليات إحلال وتجديد لعدد من شبكات الكهرباء على مستوى المحافظة، خلال الشهر الحالي، وذلك ضمن خطة الوزارة لإحلال وتجديد الشبكات القديمة، حرصًا على أروح المواطنين.​