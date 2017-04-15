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وسط إجراءات مشددة.. بدء التوافد على الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

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وسط إجراءات مشددة.. بدء التوافد على الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية وسط إجراءات مشددة.. بدء التوافد على الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

مصراوي Masrawy

إجراءات أمنية مشددة

الإسكندرية - أ ش أ:

بدأ المسيحيون الأرثوذكس في الإسكندرية توافدهم على الكاتدرائية المرقسية، وكنائس المحافظة كافة، للاحتفال بعيد القيامة، وحضور القداس الإلهي، مساء اليوم السبت، وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة.

وعززت مديرية الأمن من خدماتها الأمنية حول كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس وسط المدينة التي شهدت تفجيرًا انتحاريًا الأحد الماضي، كما تم تكثيف التواجد الأمني حول جميع الكنائس الخاصة بالطوائف المسيحية والشوارع المحيطة بها، ولا يتم السماح بالدخول إلا لحاملي بطاقات الهوية مع تفتيش حقائب السيدات والمرور عبر بوابات كشف المعادن.

كما وضعت مديرية الأمن الحواجز الحديدية حول الكنائس، مع انتشار رجال الأمن، وجاهزية خبراء المفرقعات لسرعتهم في الانتقال والتعامل مع الأجسام الغريبة والمشتبه فيها.​

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