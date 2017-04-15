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بالصور.. إجراءات أمنية مشددة بمحيط كنيسة مارجرجس في طنطا

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إجراءات أمنية مشددة بمحيط كنيسة مارجرجسإجراءات أمنية مشددة بمحيط كنيسة مارجرجس

إجراءات أمنية مشددة بمحيط كنيسة مارجرجس (2)إجراءات أمنية مشددة بمحيط كنيسة مارجرجس (2)

إجراءات أمنية مشددة بمحيط كنيسة مارجرجس (3)إجراءات أمنية مشددة بمحيط كنيسة مارجرجس (3)

إجراءات أمنية مشددة بمحيط كنيسة مارجرجس (4)إجراءات أمنية مشددة بمحيط كنيسة مارجرجس (4)

إجراءات أمنية مشددة بمحيط كنيسة مارجرجس (5)إجراءات أمنية مشددة بمحيط كنيسة مارجرجس (5)

إجراءات أمنية مشددة بمحيط كنيسة مارجرجس (6)إجراءات أمنية مشددة بمحيط كنيسة مارجرجس (6)

إجراءات أمنية مشددة بمحيط كنيسة مارجرجس (7)إجراءات أمنية مشددة بمحيط كنيسة مارجرجس (7)

الغربية - مروة شاهين:

كثفت أجهزة الأمن، اليوم السبت، من تواجدها بمحيط كنيسة مارجرجس في مدينة طنطا اليوم السبت، والمنطقة المحيطة بها، استعدادًا لإقامة قداس عيد القيامة.

وفرضت قوات الشرطة كردونات أمنية بجميع الشوارع المؤدية للكنيسة، فيما أغلقت شوارع أخرى بالمتاريس، في وقت كُثفت فيه عمليات تفتيش المترددين على المنطقة.

ومن جانبها، استعانت إدارة الكنيسة بأفراد من الأمن الكنسي لإجراء عمليات تفتيش الراغبين في دخول الكنيسة لحضور القداس.

وأصاب كنيسة مارجرجس صباح "أحد السعف" تفجير إرهابي نفذه انتحاري، استهدف رواد دار العبادة، ما أسقط 28 شهيدًا، و74 مصابًا آخرين.​

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