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بالصور.. محافظ قنا يقدم العزاء في شهداء تفجيري طنطا والإسكندرية

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مصراوي Masrawy

محافظ قنا يقدم العزاء في شهداء تفجيري طنطا والإسكندرية (8)محافظ قنا يقدم العزاء في شهداء تفجيري طنطا والإسكندرية (8)

محافظ قنا يقدم العزاء في شهداء تفجيري طنطا والإسكندرية (7)محافظ قنا يقدم العزاء في شهداء تفجيري طنطا والإسكندرية (7)

محافظ قنا يقدم العزاء في شهداء تفجيري طنطا والإسكندرية (6)محافظ قنا يقدم العزاء في شهداء تفجيري طنطا والإسكندرية (6)

محافظ قنا يقدم العزاء في شهداء تفجيري طنطا والإسكندريةمحافظ قنا يقدم العزاء في شهداء تفجيري طنطا والإسكندرية

محافظ قنا يقدم العزاء في شهداء تفجيري طنطا والإسكندرية (4)محافظ قنا يقدم العزاء في شهداء تفجيري طنطا والإسكندرية (4)

محافظ قنا يقدم العزاء في شهداء تفجيري طنطا والإسكندرية (3)محافظ قنا يقدم العزاء في شهداء تفجيري طنطا والإسكندرية (3)

محافظ قنا يقدم العزاء في شهداء تفجيري طنطا والإسكندرية (2)محافظ قنا يقدم العزاء في شهداء تفجيري طنطا والإسكندرية (2)

محافظ قنا يقدم العزاء في شهداء تفجيري طنطا والإسكندرية (1)محافظ قنا يقدم العزاء في شهداء تفجيري طنطا والإسكندرية (1)

قنا - عبدالرحمن القرشي:

قدم اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، اليوم السبت، واجب العزاء في شهداء تفجيري طنطا والإسكندرية، بمطرانية الأقباط الأرثوذكس في مدينة قنا وبدير الملاك ميخائيل بنقادة، بحضور الأنبا شاروبيم، أسقف قنا وتوابعها، والأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، وعدد من كبار الأساقفة والكهنة .

رافق المحافظ، خلال تقديم واجب العزاء، اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، واللواء أدهم الفاتح رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقنا، واللواء أيمن السكرتير العام بالمحافظة، والعميد محمد رضوان وكيل الأمن الوطني بقنا، والعقيد وليد محمد المستشار العسكري بقنا، وعدد من أعضاء مجلس النواب ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وأعرب محافظ قنا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد محافظ قنا أن وحدة وقوة الشعب المصري بمسلميه ومسيحييه أقوى من كل الأعمال الإرهابية والمؤامرات التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد، داعيًا جموع المصريين إلى التكاتف وتضافر جهود أبناء الوطن لمجابهة مخاطر الإرهاب والتصدى لكل من تسول له نفسه الاعتداء على أمن واستقرار الوطن.

وأوضح الأنبا شاروبيم والأنبا بيمن أن تلك الأعمال الإرهابية لن تؤثر على وحدة وترابط الشعب المصري مسلمين ومسيحيين بل ستزيد من قوتهم وتكاتفهم؛ للقضاء على الإرهاب واقتلاعه من جذوره.

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