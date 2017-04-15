بالصور.. ضبط 1750 كيلو أسماك مهربة من بحيرة السد العالي بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

تمكن قسم شرطة مسطحات السد العالي، اليوم السبت، من ضبط 1750 كيلو من الأسماك المهربة، تنفيذًا لقرار الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية رقم "319" لسنة 2017 بشأن إيقاف جميع أعمال أنشطة الصيد ببحيرة السد العالي في الفترة من 15 مارس وحتى 15 مايو.

كما تمكنت القوات، تحت إشراف اللواء مجدي موسى، مدير أمن أسوان، من ضبط أسطوانة بوتاجاز تستخدم في "الصيد الجائر" وضبط 650 متر "غزل مخالف" و6 مراكب صيد وتدمير بؤرتين لتجميع الأسماك، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة.