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في الفيوم.. 29 وحدة صحية دون أطباء

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في الفيوم.. 29 وحدة صحية دون أطباء في الفيوم.. 29 وحدة صحية دون أطباء

مصراوي Masrawy

الدكتور هشام الشناوي

الفيوم - حسين فتحي:

اعترف وكيل وزارة الصحة في محافظة الفيوم، الدكتور هشام الشناوي، بعجز في أطباء 29 وحدة صحية من أصل 175 وحدة عاملة داخل نطاق المحافظة.

وفيما أشار الشناوي إلى أن العجز في الكادر الطبي يجرى التعامل معه بإسناد الوحدات الخالية إلى أقرب طبيب في الوحدات المجاورة، لفت إلى أن نسبة العجز الأكبر تعانيها تخصصات التخدير، والعناية المركزة، والجراحة العامة، وجراحة الأوعية الدموية، والمخ والأعصاب، مؤكدًا الحاجة لقوى بشرية من أطباء التكليف لسد هذا العجز.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وكيل الصحة اليوم السبت مع وفد من الإعلاميين والصحفيين، أكد خلاله أن بروتوكولاً مع جامعة الفيوم وكلية الطب والتأمين الصحي مقررًا توقيعه خلال الأيام القليلة المقبلة لسد العجز بالوحدات الصحية في الفيوم.

وأوضح أن البروتوكول يشمل تحويل الحالات بين المستشفيات الجامعية والعاملة بنظام التأمين الصحي، بما يتيح تقديم أفضل خدمة صحية لمواطني المحافظة.​

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