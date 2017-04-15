رئيس جامعة الأزهر: مناهجنا لم تحث على التطرف يومًا.. واتقوا الله فينا

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور أحمد حسني رئيس جامعة الأزهر، السبت، إن مناهج الأزهر لم تحث على التطرف يوما ما، وتدعو للتعايش بين المسلمين والمسيحيين ومختلف المذاهب.

وأضاف حسني، خلال مشاركته في احتفالية كلية أصول الدين بالقاهرة بــ" يوم الوفاء" التي عقدت بفرع الجامعة بالدراسة، أن الأزهر الشريف يتعرض لهجمة شرسة معربًا على استنكاره قائلًا: "اتقوا الله في الأزهر".

وطال مسؤولي الأزهر الشريف انتقادات في وسائل الإعلام واتهمه البعض بالتقصير في مواجهة الأفكار المتطرفة عقب تفجير كنيتسي مارجرجس بــ"طنطا" والمرقسية بــ"الإسكندرية".