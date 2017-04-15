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محافظة حلب ترسل حافلات لنقل ضحايا تفجيرات منطقة الراشدين

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محافظة حلب ترسل حافلات لنقل ضحايا تفجيرات منطقة الراشدين محافظة حلب ترسل حافلات لنقل ضحايا تفجيرات منطقة الراشدين

مصراوي Masrawy

تفجيرات منطقة الراشدين

حلب - ( د ب أ):

أرسلت محافظة حلب عددا من الحافلات إلى منطقة الراشدين غرب المدينة لنقل أهالي ومسلحي كفريا والفوعة إثر تعرض عدد من الحافلات التي كانت تقلهم للدمار بعد عملية التفجير. كما ارسلت اللجنة الامنية في حلب تعزيزات عسكرية لحماية اهالي مدينة الزبداني ومضايا .

وقال مصدر مسؤول في محافظة حلب لوكالة الانباء الألمانية (د ب أ) إن المحافظة أرسلت 13 حافلة لتقل أهالي ومسلحي بلدتي كفريا والفوعة وإن عملية دخولهم إلى مدينة حلب ستتم خلال الساعتين القادمتين .

وأضاف المصدر أن اللجنة الأمنية في مدينة حلب أرسلت تعزيزات عسكرية لحماية الحافلات التي تقل أهالي ومسلحي مدينة الزبداني وبلدة مضايا الموجودة في منطقة الراموسة خوفاً من عملية ثأرية ربما يقوم بها اشخاص انتقاماً لتفجير الذي تعرضت له حافلات كفريا والفوعة.

وقتل 61 شخصا بينهم 39 طفلا وأصيب أكثر من 125 اخرون بعضهم حالاتهم حرجة في التفجير .

وقال مصدر لـ (د ب أ) اليوم السبت "إن سيارة مفخخة استهدفت الحافلات ".

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