جهة ثالثة تعلن مسؤوليتها عن تفجيرات دورتموند.. والشرطة في حيرة

كارلسروه / برلين - (د ب أ):

تفحص الشرطة الألمانية رسالة اعتراف ثالثة بالمسؤولية عن هجوم يشتبه أنه بتدبير إرهابي يوم الثلاثاء الماضي على حافلة لفريق بوروسيا دورتموند لكرة القدم تتضمن شعارات متطرفة.

وذكرت دوائر أمنية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم السبت أن سلطات الأمن تتشكك في علاقة مرسل أو مرسلي الرسالة فعليا بتفجير دورتموند، مبينة أن من المبكر للآوان إصدار تقييم نهائي للحادث.

وقالت المتحدثة باسم الادعاء العام الألماني فراوكه كولر لوكالة الأنباء لـ (د ب أ) إن الادعاء العام لم يرغب في إعطاء تقييم مبدئي عن صحة الرسالة التي أرسلت للسلطات، مضيفة بالقول: "نحن ما نزال ندرس الأمر".

كانت رسالة الاعتراف المزعومة وصلت مساء أول أمس الخميس إلى صحيفة "برلينر تساجستسايتونج".

وأشار صاحب الرسالة المجهول إلى استناد قناعاته إلى الزعيم النازي أدولف هتلر محرضا على ثقافة "التنوع" ومهددا بهجمات أخرى.

وشنت الرسالة الإلكترونية هجوما ضاريا على سياسة اللاجئين التي تتبعها المستشارة أنجيلا ميركل.