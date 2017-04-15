ريال مدريد يفلت من فخ سبورتينج خيخون بثلاثية في «الليجا»

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خطف ريال مدريد، الفوز من نظيره سبورتينج خيخون، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم السبت، على أرضية استاد المولينون، لحساب الأسبوع الـ32 من الدوري الإسباني.

تقدم خيخون في الدقيقة الـ14 عن طريق اللاعب دوجي كوب، ليعادل الريال النتيجة سريعًا في الدقيقة الـ17 عن طريق إيسكو، وفي الشوط الثاني أحرز خيخون هدفه الثاني في المباراة عن طريق ميكيل فيسكا في الدقيقة الـ50، ليعود الريال مرة أخرى ويعادل النتيجة في الدقيقة الـ59.

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وفي الدقيقة الأخيرة من اللقاء، نجحت كتيبة زيدان في خطف هدف الفوز من المباراة، عن طريق اللاعب إيسكو.

بهذا الفوز يرتفع رصيد مدريد إلى النقطة 75 ليواصل تصدر جدول الليجا، بينما توقف رصيد خيخون عند النقطة 22 في المركز الثامن عشر بالدوري.