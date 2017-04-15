التعادل يحسم مباراتي «تورينو وكروتوني» و«جنوي ولاتسيو» بالكالتشيو

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تعادل فريق تورينو، مع نظيره كروتوني، بهدف لكل فريق في المباراة التي أُقيمت بينمها اليوم على ملعب أوليمبيكو دي تورينو، في إطار مواجهات الأسبوع الـ32 من الدوري الإيطالي.

سجل هدف تورينو المهاجم أندريا بيلوتي، في الدقيقة الـ66، ليعود كروتوني للمباراة مرة أخرى ويعادل النتيجة في الدقيقة الـ81 عن طريق اللاعب سيمون نوانكو.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد تورينو إلى النقطة الـ45 ليجتل المركز التاسع في الجدول، بينما يرتفع رصيد كروتوني للنقطة 21 ليظل في المركز الثامن عشر بجدول المسابقة.

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وفي نفس الجولة، تعادل أيضا كل من "جنوي ولاتسيو"، 2-2، في المباراة التي أُقيمت على ملعب لويجي فيراريس.

حيث سجل هدفي جنوى كل من جيوفاتي سيموني، وجوران بانديف في الدقائق الـ78، بينما سجل هدفي لاتسيو كل من لوكاس بيليا ولويس البيرتو في الدقائق الـ91،47.

وبهذه النتيجة يصبح رصيد جنوى 30 نقطة، محتلًا المركز السادس عشر، بينما ياتي لاتسيو في المركز الرابع برصيد 61 نقطة.