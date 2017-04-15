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يوفنتوس ينجح أمام بيسكارا ويواصل زحفه نحو لقب «الكالتشيو»

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يوفنتوس ينجح أمام بيسكارا ويواصل زحفه نحو لقب «الكالتشيو» يوفنتوس ينجح أمام بيسكارا ويواصل زحفه نحو لقب «الكالتشيو»

التحرير

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فاز نادي يوفنتوس، على مضيفه بيسكارا، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، على ملعب أدرياتيكو، في إطار الجولة الـ32 من الدوري الإيطالي.

سجل هجواين هدفي يوفنتوس في الدقيقة الـ22 والـ43 من الشوط الأول للمباراة.

بهذه النتيجة يواصل يوفنتوس، تصدره للدوري الإيطالي برصيد 80 نقطة، بينما يتذيل بيسكارا جدول ترتيب المسابقة برصيد 14 نقطة.

وفي نفس الجولة فاز فريق كالياري على نظيره كييفو فيرونا، بأربعة أهداف نظيفة، على ملعب سانت إيليا.

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سجل بوريلو هدف المباراة الأول في الدقيقة الـ11، قبل أن يسجل ساو الهدف الثاني في الدقيقة الـ15، وقبل نهاية الشوط الأول سجل جلفاو ثالث أهداف فريق كالياري في الدقيقة الـ40، ومع نهاية الشوط الثاني عاد جلفاو ليسجل رابع أهداف أصحاب الأرض.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد كالياري إلى 38 نقطة يحتل بها المركز الـ13، بينما بقي كييفو فيرونا في المركز الـ12 برصيد 28 نقطة.

كما تعادل بولونيا مع نظيره باليرمو، سلبيًا، على ملعب رينزو باربيرا، ليحتل الأول المركز الـ14 برصيد 35 نقطة، بينما يحتل الأخير المركز الـ19 برصيد 16 نقطة.

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التحرير

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