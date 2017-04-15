منتخب الشباب يختبر لاعبين جدد

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واصل منتخب الشباب (مواليد 99) معسكره المقام حاليًا بفندق المنتخبات الوطنية، بمشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر، تحت قيادة الكابتن حمادة صدقي المدير الفني للفريق.

وضم المعسكر، اللاعبين الجدد المرشحين من مدربي الأندية إلى جانب بعض المحترفين بالخارج، ويستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، إذ يبدأ المعسكر الإعدادي بالتشكيل النهائي للقاء منتخب الشباب الإماراتي في مباراتين وديتين نهاية الشهر الحالي.

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وأكد حمادة صدقي، أنَّ المعسكر الحالي يأتي في ختام مرحلة انتقاء اللاعبين، لافتًا إلى أنَّ المنتخب سيتجمع بعد تشكيله النهائي شهريا لمدة 5 أيام باستثناء الشهر المقبل، نظرًا لامتحانات آخر العام.

وسيسعى الجهاز الفني لأداء أكثر من مباراة ودية قبل المشاركة في بطولة شمال إفريقيا.