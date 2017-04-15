فيديو| مرتضى منصور يفتح النار على عامر حسين وسيد عبدالحفيظ

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تحدث مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن أزمة تأجيل مباراة الفريق الكروي أمام مصر المقاصة، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال مرتضى، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للزمالك: «عامر حسين، رئيس لجنة اتحاد الكرة، يريد اختلاق بعض الأزمات في الزمالك، ويعلق مشاكل اتحاد الكرة على الأمن، والأمن لا يعرفه من الأساس».

وواصل رئيس الزمالك: «سؤال.. كيف يحصل أحمد فتحي لاعب الأهلي على 3 إنذارات وخاض بعدها مباراة مع فريقه بمسابقة الدوري، هل أصاب المسئولين بالمسابقات بالعمى؟».

وأضاف: «عامر حسين يعمل لدى لجنة الأندية، نحن لا نعمل عند أحد، قرر تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة دون الحصول على إذن مسئولي الناديين ليوم الأحد، رغم إعلانك تأجيل المباراة لأجلى غير مسمى».

واستكمل منصور تصريحاته: «رئيس اتحاد الكرة تحدث معي بالإضافة للمدير التنفيذي للاتحاد، وأبلغوا رئيس النادي بتأجيل المباراة ليوم الثلاثاء المقبل».

واستطرد: «أين الحس الأمنى في اتحاد الكرة بتأجيل المباراة ليوم الأحد؟ لو هناك حس أمني بالفعل لكان تم تأجيل المباراة لحين انتهاء الأخوة الأقباط بأعيادهم وعيد شم النسيم الذي يحتفل به الجميع مسلم ومسيحي».

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وأضاف: «يجب ألا ينسى عامر حسين أن رئيس النادي عضو برلمان ويستطيع معرفة الحقيقة بعد أن تحجج رئيس لجنة المسابقات بخوض المباراة يوم الأحد بقرار الأمن، الأمن فضل من الأساس عدم خوضها يوم الأحد، البلاد في حالة لا تتحمل هذا الكذب، كل القرارات الأمنية تثبت عكس حديثه».

وواصل رئيس الزمالك تصريحاته: «بعض الأقاويل ترددت من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن الزمالك سيقوم بتفويت المباراة لمصر المقاصة! عيب.. أنت تتحدث عن نادي كبير ومحترم.. نحن نكن كل الاحترام للنادي الأهلي فعليك احترام الزمالك رغم عنك، الزمالك أكبر منك».

وتابع: «على محمود طاهر رئيس الأهلي بالتدخل في هذه المهزلة لأن علاقة الناديين علاقة محترمة ويجب أن تستمر، ولا داعي أن يتدخل الأهلي في قضية تخص الزمالك والمقاصة، فلا يصح أن يتدخل النادي الأحمر في كل شئ يخص الزمالك».

واختتم منصورتصريحاته: «أخيرًا.. الزمالك أكبر من كل التافهين الذي يحاولون الزج باسم النادي بالتفويت للمقاصة، الرسالة للجميع».