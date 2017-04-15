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بالصور.. لتغيب أطباء «وحدة عصفور».. وكيل «صحة الدقهلية» يوقّع الكشف على المرضى بنفسه

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مصراوي Masrawy

وكيل صحة الدقهلية يوقّع الكشف على المرضى بنفسه (1)وكيل صحة الدقهلية يوقّع الكشف على المرضى بنفسه (1)

وكيل صحة الدقهلية يوقّع الكشف على المرضى بنفسه (2)وكيل صحة الدقهلية يوقّع الكشف على المرضى بنفسه (2)

وكيل صحة الدقهلية يوقّع الكشف على المرضى بنفسه (3)وكيل صحة الدقهلية يوقّع الكشف على المرضى بنفسه (3)

وكيل صحة الدقهلية يوقّع الكشف على المرضى بنفسه (4)وكيل صحة الدقهلية يوقّع الكشف على المرضى بنفسه (4)

وكيل صحة الدقهلية يوقّع الكشف على المرضى بنفسه (5)وكيل صحة الدقهلية يوقّع الكشف على المرضى بنفسه (5)

وكيل صحة الدقهلية يوقّع الكشف على المرضى بنفسه (6)وكيل صحة الدقهلية يوقّع الكشف على المرضى بنفسه (6)

وكيل صحة الدقهلية يوقّع الكشف على المرضى بنفسه (7)وكيل صحة الدقهلية يوقّع الكشف على المرضى بنفسه (7)

وكيل صحة الدقهلية يوقّع الكشف على المرضى بنفسه (8)وكيل صحة الدقهلية يوقّع الكشف على المرضى بنفسه (8)

وكيل صحة الدقهلية يوقّع الكشف على المرضى بنفسه (9)وكيل صحة الدقهلية يوقّع الكشف على المرضى بنفسه (9)

وكيل صحة الدقهلية يوقّع الكشف على المرضى بنفسه (10)وكيل صحة الدقهلية يوقّع الكشف على المرضى بنفسه (10)

وكيل صحة الدقهلية يوقّع الكشف على المرضى بنفسه (11)وكيل صحة الدقهلية يوقّع الكشف على المرضى بنفسه (11)

وكيل صحة الدقهلية يوقّع الكشف على المرضى بنفسه (12)وكيل صحة الدقهلية يوقّع الكشف على المرضى بنفسه (12)

وكيل صحة الدقهلية يوقّع الكشف على المرضى بنفسه (13)وكيل صحة الدقهلية يوقّع الكشف على المرضى بنفسه (13)

وكيل صحة الدقهلية يوقّع الكشف على المرضى بنفسه (14)وكيل صحة الدقهلية يوقّع الكشف على المرضى بنفسه (14)

وكيل صحة الدقهلية يوقّع الكشف على المرضى بنفسه (15)وكيل صحة الدقهلية يوقّع الكشف على المرضى بنفسه (15)

وكيل صحة الدقهلية يوقّع الكشف على المرضى بنفسه (17)وكيل صحة الدقهلية يوقّع الكشف على المرضى بنفسه (17)

وكيل صحة الدقهلية يوقّع الكشف على المرضى بنفسه (16)وكيل صحة الدقهلية يوقّع الكشف على المرضى بنفسه (16)

وكيل صحة الدقهلية يوقّع الكشف على المرضى بنفسه (18)وكيل صحة الدقهلية يوقّع الكشف على المرضى بنفسه (18)

وكيل صحة الدقهلية يوقّع الكشف على المرضى بنفسه (19)وكيل صحة الدقهلية يوقّع الكشف على المرضى بنفسه (19)

وكيل صحة الدقهلية يوقّع الكشف على المرضى بنفسه (21)وكيل صحة الدقهلية يوقّع الكشف على المرضى بنفسه (21)

وكيل صحة الدقهلية يوقّع الكشف على المرضى بنفسه (20)وكيل صحة الدقهلية يوقّع الكشف على المرضى بنفسه (20)

وكيل صحة الدقهلية يوقّع الكشف على المرضى بنفسه (22)وكيل صحة الدقهلية يوقّع الكشف على المرضى بنفسه (22)

وكيل صحة الدقهلية يوقّع الكشف على المرضى بنفسه (23)وكيل صحة الدقهلية يوقّع الكشف على المرضى بنفسه (23)

وكيل صحة الدقهلية يوقّع الكشف على المرضى بنفسه (24)وكيل صحة الدقهلية يوقّع الكشف على المرضى بنفسه (24)

وكيل صحة الدقهلية يوقّع الكشف على المرضى بنفسه (25)وكيل صحة الدقهلية يوقّع الكشف على المرضى بنفسه (25)

وكيل صحة الدقهلية يوقّع الكشف على المرضى بنفسه (26)وكيل صحة الدقهلية يوقّع الكشف على المرضى بنفسه (26)

وكيل صحة الدقهلية يوقّع الكشف على المرضى بنفسه (27)وكيل صحة الدقهلية يوقّع الكشف على المرضى بنفسه (27)

وكيل صحة الدقهلية يوقّع الكشف على المرضى بنفسه (28)وكيل صحة الدقهلية يوقّع الكشف على المرضى بنفسه (28)

وكيل صحة الدقهلية يوقّع الكشف على المرضى بنفسه (29)وكيل صحة الدقهلية يوقّع الكشف على المرضى بنفسه (29)

وكيل صحة الدقهلية يوقّع الكشف على المرضى بنفسه (30)وكيل صحة الدقهلية يوقّع الكشف على المرضى بنفسه (30)

الدقهلية - رامي القناوي:

قرر الدكتور سعد عبداللطيف مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم السبت، إحالة العاملين بالوحدة الصحية بقرية عصفور التابعة لمركز بلقاس للتحقيق، بعد اكتشافة تغيبهم عن العمل في أثناء زيارة مفاجئة للوحدة.

ووقع وكيل وزارة الصحة الكشف الطبي على عدد من المرضى بالقرية، الموجودين أمام الوحدة الصحية، نظرًا لعدم حضور الأطباء للعمل، كما قرر صرف الأدوية والمستلزمات للمرضى.

وتفقد مكي، خلال جولته النقطة الإسعافية بعقرية عصفور، وتأكد من جاهزيتها وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات فيها، في إطار خطة المديرية لاستقبال عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع، ورفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات، كما تم المرور على الوحدة الصحية بقرية السلسول التابعة للإدارة الصحية بجمصة، وتأكد من حسن سير العمل.

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