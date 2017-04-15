تفعيل منظومة الاتجاه الواحد المرورية تزامنًا مع أعياد الأقباط بأسيوط

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أسيوط – أسامة صديق:

تشهد مدينة أسيوط، تشديدات أمنية كثيفة بمعظم الشوارع والميادين، تزامنًا مع أعياد الأقباطـ، وتزداد التشديدات في أوقات الصلوات، بجانب إغلاق العديد من الشوارع أمام السيارات وتحويل مسار بعض الشوارع لاتجاه واحد بشكل مفاجئ.

وكانت إدارة المرور بمحافظة أسيوط، أعلنت، مساء أمس الجمعة، في بيان وُزع على قائدي السيارات في شوارع المدينة، والذي يتضمن بدء تطبيق منظومة الاتجاه الواحد، لتطوير حركة سير السيارات، وتم وضع لافتات مرورية لتوضيح الشوارع ذات الاتجاه الواحد، وعلامات مرورية لمنع دخول السيارات في الاتجاه المعاكس، لتحقيق سيولة مرورية.

وأوضح مصدر بإدارة مرور أسيوط، أن التحويلات تتضمن أن يكون شارع النميس اتجاه واحد حتى بداية شارع المحافظة، وأن يكون شارع المحافظة اتجاه واحد من النميس حتى مبنى المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، وشارع الجندي اتجاه واحد من شارع النميس حتى شارع تقسيم البترول.

وأضاف المصدر أنهم غيروا اتجاه شارع المساحة لأول مرة ليكون اتجاهًا واحدًا للمقبل من شارع الجمهورية وحتى شارع النميس، مشيرًا إلى تحويل شارع الرشيدي لاتجاه واحد من شارع النميس وحتى شارع الجمهورية، وتحويل شارع نجيب الريحاني لاتجاه واحد من شارع النميس.

وكانت كنائس محافظة أسيوط، قد شهدت أمس اليوم الجمعة، مراسم صلوات "جمعة الآلام"، بمشاركة الآلاف بكنائس القرى والمراكز ومدينة أسيوط، وسط تشديدات أمنية مكثفة بدأت منذ ليلة أمس الأول وتستمر حتى اليوم.

وكان خبراء المفرقعات وضباط الدفاع المدني بمديرية أمن أسيوط، قد مشطوا كافة كنائس المحافظة من الداخل وتأمينها من الخارج ورفع كافة السيارات من محيط الكنائس، واستخدام الكلاب البوليسية في الكشف عن القنابل والمتفجرات، كما تم استخدام آلات الكشف عن المفرقعات وجاءت جميعها سلبية.

وجرى الاعتماد بشكل كبير على فرق الكشافة الموجودة بالكنائس في تنظيم الدخول والخروج من الكنائس بالتنسيق مع قوات الأمن الموجود بكثافة للحيلولة دون اندساس أي من العناصر التخريبية؛ لتعكير صفو الصلوات التي يؤديها زوار الكنائس.

يذكر أن جمعة الآلام تشتهر بكونها "الجمعة العظيمة" وهو يوم احتفال ديني بارز في المسيحية وعطلة رسمية في معظم دول العالم، وتعتبر جزءًا من الاحتفالات بعيد القيامة، وتكون في يوم الجمعة السابقة له.