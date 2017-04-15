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بالصور.. تكثيف أمني بمحيط كنائس أسوان

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مصراوي Masrawy

تكثيف أمني بمحيط كنائس أسوان (1)تكثيف أمني بمحيط كنائس أسوان (1)

تكثيف أمني بمحيط كنائس أسوان (2)تكثيف أمني بمحيط كنائس أسوان (2)

تكثيف أمني بمحيط كنائس أسوانتكثيف أمني بمحيط كنائس أسوان

تكثيف أمني بمحيط كنائس أسوان (4)تكثيف أمني بمحيط كنائس أسوان (4)

تكثيف أمني بمحيط كنائس أسوان (5)تكثيف أمني بمحيط كنائس أسوان (5)

أسوان - إيهاب عمران:

كثفت قوات الأمن في محافظة أسوان من تواجدها بمحيط كنائس المحافظة، تأمينًا لاحتفالات الأخوة المسيحيين بعيد القيامة.

وفيما فُعلت البوابات الإلكترونية أمام بوابات الكنائس كافة لفحص المترددين عليها، انتشرت الكلاب البوليسية المدربة للكشف عن المتفجرات، تحت إشراف قوات الحماية المدنية برئاسة العميد أشرف عتريس.

وكان مدير الأمن، اللواء مجدي موسى، أجرى جولة تفقدية اليوم السبت على الخدمات المكلفة بتأمين كنائس المحافظة، وطالب أفرادها باليقظة والتصدي بحزم لأي محاولة خروج على القانون.​

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