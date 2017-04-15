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ضبط أقراص مخدرة قبل شحنها للسعودية بطرد شخصي في مطار القاهرة

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ضبط أقراص مخدرة قبل شحنها للسعودية بطرد شخصي في مطار القاهرة ضبط أقراص مخدرة قبل شحنها للسعودية بطرد شخصي في مطار القاهرة

مصراوي Masrawy

مطار القاهرة الدولي

كتب- طه عبيد:

تمكن مسؤولو الجمارك في قرية بضائع بمطار القاهرة الدولي، السبت، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة من داخل طرد شخصي عبارة عن عدة يدوية كان في طريقه إلى .

وقالت مصادر جمركية بقرية البضائع، أن حسام حسن عثمان مدير إدارة الحركة أمر بفحص طرد شخصي يزن 10.5 كجم ، في طريقه إلى السعودية يحتوي عن عدة يدوية و4 ميزان مياه، و7 أرجل خشبية، وقام مجدي أحمد مأمور الحركة، وخالد سعيد مدير ادارة الحركة بالتفتيش، وأمام شريف حبيب مدير الجمرك تم فتح الارجل الخشبية، عثر بها علي أقراص مخدرة بإجمالي 580 قرصًا .

مر محمد محمود رئيس الادارة المركزية للصادرات والواردات الجوية، بحجز الطرد، وتحرير محضر ضبط جمركي وابلاغ النيابة العامة المختصة .​

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