إردوغان يتهم زعيم أكبر حزب معارض في تركيا بالتواطؤ مع "الانقلابيين"

اسطنبول -(د ب أ):

كثف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من انتقاداته لزعيم أكبر حزب معارض في البلاد، حيث اتهم كمال قليجدار أوغلو بالتواطؤ مع الأشخاص الذين تتهمهم الحكومة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب العام الماضي.

وزعم إردوغان أن ثمة دليلا على أن قليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري (يسار الوسط) على اتصال بأفراد الجيش الذين نفذوا محاولة الانقلاب، رغم أنه لم يقدم أي دليل.

وقال إردوغان: "إنه يقول ما يهمس له به دجال بنسلفانيا في أذنيه بالضبط"، مشيرا إلى الداعية المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن الذي تتهمه الحكومة التركية بتدبير محاولة الانقلاب.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا سجنت عشرات الآلاف من الأشخاص على أساس أنهم من اتباع جولن المزعومين، ومعظمهم ينتظر المحاكمة. وقد فقد عشرات الآلاف الآخرين وظائفهم.