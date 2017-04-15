أخبار عاجلة

ضبط 44 كيلو من أسماك البقرة السامة في الإسكندرية -
مصدر كنسي: زيارة سرية للبابا تواضروس إلى طنطا لمتابعة تأمين الكنائس -
مقتل ثلاثة مدنيين وستة من طالبان في اشتباك جنوب أفغانستان -
الري ترفع درجة الاستعداد لـ"القصوى" خلال احتفالات شم النسيم -
التموين: استيلام 189 طن قمح محلي من المزارعين في ثاني أيام التوريد -
وزير الأوقاف: توزيع "شنط رمضان" على المحتاجين قبل بدء الشهر بـ10 أيام -
رئيس هيئة الإعلام مُهنئًا الأقباط بـ"عيد القيامة": يد الإرهاب لن تفرق بيننا -
تأجيل تجديد حبس 16 من "ألتراس أهلاوي" في التجمهر أمام النادي الأهلي لـ23 أبريل -
بشرى سارة.. الغرفة التجارية تعلن إنخفاض سعر السكر 4.5 جنيه للكيلو خلال شهرين -
سقوط عدة قذائف قرب المطار الدولي في مقديشو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

إردوغان يتهم زعيم أكبر حزب معارض في تركيا بالتواطؤ مع "الانقلابيين"

Google+ Print
إردوغان يتهم زعيم أكبر حزب معارض في تركيا بالتواطؤ مع "الانقلابيين" إردوغان يتهم زعيم أكبر حزب معارض في تركيا بالتواطؤ مع "الانقلابيين"

مصراوي Masrawy

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان

اسطنبول -(د ب أ):

كثف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من انتقاداته لزعيم أكبر حزب معارض في البلاد، حيث اتهم كمال قليجدار أوغلو بالتواطؤ مع الأشخاص الذين تتهمهم بالوقوف وراء محاولة الانقلاب العام الماضي.

وزعم إردوغان أن ثمة دليلا على أن قليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري (يسار الوسط) على اتصال بأفراد الجيش الذين نفذوا محاولة الانقلاب، رغم أنه لم يقدم أي دليل.

وقال إردوغان: "إنه يقول ما يهمس له به دجال بنسلفانيا في أذنيه بالضبط"، مشيرا إلى الداعية المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن الذي تتهمه الحكومة التركية بتدبير محاولة الانقلاب.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا سجنت عشرات الآلاف من الأشخاص على أساس أنهم من اتباع جولن المزعومين، ومعظمهم ينتظر المحاكمة. وقد فقد عشرات الآلاف الآخرين وظائفهم.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير التموين: مناقشة زيادة الدعم خلال اجتماع الحكومة الأربعاء المقبل

وزير التموين: مناقشة زيادة الدعم خلال اجتماع الحكومة الأربعاء المقبل

الحكومة: تحسن ميزان المدفوعات بنسبة 37٪‏ في يناير

الحكومة: تحسن ميزان المدفوعات بنسبة 37٪‏ في يناير

برلماني يتقدم ببيان عاجل بشأن فشل الحكومة في مواجهة الغلاء

برلماني يتقدم ببيان عاجل بشأن فشل الحكومة في مواجهة الغلاء

رئيس الحكومة اليمنية يحذر من مشروع فارسي يستهدف المنطقة العربية

رئيس الحكومة اليمنية يحذر من مشروع فارسي يستهدف المنطقة العربية