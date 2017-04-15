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حديقة النباتات تستعد لاستقبال زوارها في شم النسيم

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صرح الدكتور رمضان محمد، مدير عام الحديقة النباتية بأسوان، بأنه تم رفع درجة الاستعداد لاستقبال المئات من الزوار خلال احتفالات أعياد شم النسيم والربيع، مشيرا إلى أن الجزيرة تعد وجهة الكثير من الأسر والسائحين خلال هذا التوقيت من العام.

وأوضح أنه تم تزويد الحديقة النباتية بحوالي 700 نوع نباتى جديد، خاصة من الأنواع الاستوائية التى تتميز بها، إضافة إلى الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة للمرافق الخدمية والمسطح الأخضر وتجهيز أماكن تجميع القمامة والمقاعد الخشبية للزوار .

وترجع شهرة الحديقة النباتية إلأى أنها كانت مقرا للقائد الإنجليزي اللورد كتشنر منذ نحو 115 عاما، خلال حربه فى السودان كما لعبت الحديقة دورا تاريخيا كمحطة هامة للحمام الزاجل لاستقبال الرسائل القادمة من السودان.

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وتغير اسمها فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، إلى المسمى الحالي الحديقة النباتية الاستوائية، ونظرا لأهميتها وشهرتها التاريخية زارها عدد من زعماء ورؤساء العالم من أبرزهم تيتو وعبدالسلام عارف وشكري القوتلي، والملكة إليزابيث، ملكة إنجلترا، وتقع الحديقة على مساحة 17 فدانا وسط النيل، وتضم الحديقة مجموعات نباتية نادرة.

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