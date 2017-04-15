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تعطل جهاز التنفس الصناعي بمستشفى الحامول المركزي

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تعطل جهاز التنفس الصناعي بمستشفى الحامول المركزي تعطل جهاز التنفس الصناعي بمستشفى الحامول المركزي

التحرير

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كتب: عمرو الشامي

كفرالشيخ - عمرو الشامي

أكد الدكتور عبدالحكيم عاشور، مدير مستشفى الحامول المركزي، أن جهاز التنفس الصناعي الوحيد بالمستشفى معطل، مشيرا إلى أنه قد ناشد مديرية الصحة بكفرالشيخ بإصلاحه إلا أنه حتى الآن لم يتم إصلاحه.

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وأشار إلى أنه يوجد نقص فى بعض الأدوية والذى يختلف من تخصص لآخر، موضحا عدم قدرة المستشفى على توسعة حضانة الأطفال التي لا يوجد بها سوى 9 أجهزة فقط.

وتابع: "لا يوجد لدينا متخصصين، فالقطاع الصحي الحكومى بشكل عام لا يوجد به كفاءات طبية، هذا بخلاف حاجته إلى أجهزة متعددة".

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التحرير

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