وزير البترول الأسبق: الوزارة ليست لديها سيطرة على خطوط الغاز

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قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن خطوط الغاز الطبيعي المنتشرة في أنحاء الجمهورية، عبارة عن شبكة كبيرة من الخطوط لها مواصفات ورسومات هندسية معينة، مشيرًا إلى أن الوزارة تستطيع السيطرة على الحرائق داخل معامل التكرير ومصانع الغاز، بينما الخطوط المتواجدة في الخارج ليست لها سيطره عليها.

وأضاف في مداخلة هاتفية، لقناة أون لايف، اليوم الخميس، أنه عقب الانتهاء من بناء المنازل والمنشآت العقارية، توصيل الغاز يكون دائمًا في النهاية، عقب توصيل خطوط الصرف الصحي والكهرباء، لأن خط الغاز حساس للغاية ويجب تركيبه بحرص شديد حتى لا تحدث كوارث.

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وأوضح أن لودر صرف صحي أثناء عملية الحفر كسر خط الغاز الموجود، مما تسبب في الانفجار، متابعًا "ساعة القدر يعمى البصر".