«الصرف الصحي»: مصرع عامل وإصابة 8 آخرين في انفجار خط الغاز

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صرح المهندس منصور بدوي، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، بأن الانفجار الذى وقع اليوم بأحد خطوط الغاز المجاور لرافع صرف صحي الشويفات بالقاهرة الجديدة، أسفر عن مصرع أحد العاملين بالمحطة، وإصابة 8 عاملين آخرين.

وأوضح أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى البنك الأهلي للعلاج، خرج منهم اثنان، والباقى حالتهم مستقرة، مشيرا إلى أن جميع قيادات الوزارة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، موجودون الآن بموقع الرافع للتعامل السريع مع الموقف.

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وأشار إلى أنه تم تأمين تشغيل الرافع، وكذا تأمين وصول عربات المياه إلى المناطق المتضررة من قطع المياه نتيجة الانفجار.

جدير بالذكر أن هناك 22 سيارة نافورى تم نقلها إلى الموقع والشوارع المحيطة للتعامل مع أى موقف طارئ قد يحدث نتيجة توقف المحطة لفترة عقب الانفجار.