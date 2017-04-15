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«شيفروليه» تطور «إمبالا» قبل طرحها في 2018

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«شيفروليه» تطور «إمبالا» قبل طرحها في 2018 «شيفروليه» تطور «إمبالا» قبل طرحها في 2018

التحرير

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عدلت شركة "شيفروليه" الأمريكية سيارتها السيدان متوسطة الحجم الشهيرة "إمبالا"، لتظهر بثوب مغاير للنسخة الأولى من السيارة التي تم الكشف عنها لأول مرة عام 2013.

وبحسب موقع "أوتو إيفلوشن"، فإن الشركة الأمريكية، عدلت سيارتها على مستوى التصميم الخارجي بشكل طفيف، ليصبح بذلك أول تعديل للسيارة التي ظهرت في الأسواق لأول مرة في 2014.

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وأبقت شيفروليه على القدرات الفنية الخاصة بالسيارة السيدان متوسطة الحجم، بحيث تعمل في إصدارها الخاص بعام 2017 بمحرك 3600 CC من طراز "LFX” ويتكون من 6 إسطوانات "V6”.

وأحدثت الشركة الأمريكية تغييرًا واحدًا على مستوى القدرات الفنية، يتعلق بناقل الحركة، حيث استحدثت آخر أوتوماتيك يتكون من 6 سرعات.

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التحرير

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