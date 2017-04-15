قبل موقعة برشلونة.. نجم يوفنتوس يتعرض للإصابة

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تعرض لاعب وسط فريق يوفنتوس الإيطالي، باولو ديبالا، للإصابة خلال المشاركة في مباراة فريقه أمام بيسكارا في الجولة الـ32 من الدوري الإيطالي، في اللقاء الذي أُقيم على أرضية ملعب «أدرياتيكو».

وتأتي إصابة باولو ديبالا قبل 4 أيام فقط من موقعة برشلونة الإسباني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على أرضية ملعب «كامب نو»، في حين كانت مباراة الذهاب انتهت بفوز يوفنتوس (3-0) وشهد تألق ديبالا الذي سجل هدفين.

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ومن المتوقع أن يتم معرفة مدى خطورة إصابة ديبالا خلال الساعات المقبلة، وما إذا كان سوف يغيب عن لقاء الفريق المقبل أمام النادي الكتلوني يوم الثلاثاء، وفي حال غيابه سيكون ضربة قوية بالنسبة لفريق السيدة العجوز في هذه القمة.