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إمبولي يخطف الفوز من فيورنتينا «بالكالتشيو»

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إمبولي يخطف الفوز من فيورنتينا «بالكالتشيو» إمبولي يخطف الفوز من فيورنتينا «بالكالتشيو»

التحرير

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خسر فريق فيورنتينا، من نظيره إمبولي، بهدفين لهدف، في المباراة التي كانت بينهما اليوم السبت، على ملعب أرتيميو فرانكي، ضمن الأسبوع الـ32 من الدوري الإيطالي.

تقدم إمبولي في الدقيقة الـ37 عن طريق اللاعب عمر القادوري، ليعادل فيورنتينا النتيجة في الشوط الثاني عن طريق اللاعب كريستيان تيلو في الدقيقة الـ64، ليفاجئ إمبولي فيورنتينا ويحرز هدف الفوز في الدقيقة الـ93 من عمر المباراة، عن طريق اللاعب مانويل باسكوال. 

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وصعد إمبولي إلى النقطة 26، ليظل في المركز الـ17 في جدول المسابقة، بينما توقف رصيد فيورنتينا عند النقطة 52 ليتوقف في المركز الثامن في المنافسة.

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التحرير

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