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روما يسقط في فخ التعادل أمام أتلانتا في «الكالتشيو»

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روما يسقط في فخ التعادل أمام أتلانتا في «الكالتشيو» روما يسقط في فخ التعادل أمام أتلانتا في «الكالتشيو»

التحرير

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تعادل روما، مع نظيره أتلانتا، بنتيجة (1-1)، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم السبت، على ملعب الأوليمبيكو، لحساب الأسبوع الـ32 من الدوري الإيطالي الكالتشيو.

تقدم أتلانتا في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول، عن طريق اللاعب جاسمين كوريتش، ليأتي البوسني إدين دجيكو، ويحرز هدف التعادل في الدقيقة الـ50 من اللقاء. 

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ونجح دجيكو إلى رفع رصيده لـ24 هدفًا ليتساوى مع أندريا بيلوتي، مهاجم نادي تورينو، ليصبحا هدافي الدوري الإيطالي حتى الآن. 

بهذه النتيجة ارتفع رصيد روما للنقطة 72 ليظل في المركز الثاني، خلفا لمتصدر الدوري روما برصيد 77 نقطة، بينما يصل أتلانتا للنقطة 60 ليحتل المركز الرابع مؤقتًا في جدول الترتيب.

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التحرير

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